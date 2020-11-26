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Майк Кшишевски высказался о «Лейкерс» и «Голден Стэйт» перед новым сезоном

Майк Кшишевски высказался о «Лейкерс» и «Голден Стэйт» перед новым сезоном
Баскетбол / НБА 0

Тренер команды университета Дьюка, бывший главный тренер сборной США Майк Кшишевски поделился мыслями о предстоящем сезоне НБА.

«Лейкерс» прибавили. Все, кому они проиграли, сделали их более сильными. Газоль омолодится с этой группой игроков. Оба Газоля — и По, и Марк — огромные таланты. Они очень умны.

Представьте себе, что когда-нибудь на вашей передней линии во время игры с мячом будут Энтони Дэвис, Леброн и Марк Газоль. Или Монтрезл Харрелл может оказаться на позиции форварда. Учтите при этом Денниса Шрёдера. Он действительно хорош. Мне интересно посмотреть, как всё это в итоге встанет на свои места.

Что касается «Голден Стэйт», то я написал Томпсону, что мне жаль, что он получил травму. Он был настоящим убийцей на паркете. Ему не нужен был дриблинг. Он знает, как бросать без ведения мяча. Его травма — огромная потеря для команды», — приводит слова Кшишевски Essentially Sports.

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