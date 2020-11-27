Кевин Дюрант высказался о сравнении с Майклом Джорданом

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант попросил не сравнивать его с легендой «Чикаго Буллз» и шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.



Комментируя высказывание чемпиона НБА, эксперта ESPN Кендрика Перкинса, который заявил, что именно Дюрант является лучшим атакующим игроком, Кевин выразил мнение, что это не так. По словам Форварда «Нетс», он до сих пор продолжает учиться по записям Джордана.



«Майкл – единственный в своём роде, уровень бога, непревзойдённый и бесподобный. Он абсолютный мастер игры в атаке. Я до сих пор смотрю его матчи, чтобы учиться. Пожалуйста, не упоминайте меня в подобных сравнениях», – написал Дюрант в «Твиттере».



Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году в возрасте 40 лет.