Названа причина уверенности «Милуоки» в продлении Янниса Адетокунбо

Обозреватель ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о ситуации в «Милуоки Бакс» с продлением контракта Янниса Адетокунбо. Уиндхорст отметил, что Адетокунбо отличается большей лояльностью по сравнению с Леброном Джеймсом и Кевином Дюрантом, поэтому останется в клубе из Висконсина.
«Должен сказать, что «Бакс» остались уверенными в продлении. С тех пор как миновал первый день окончания сезона, они не всё время чувствовали себя спокойно. Но послушайте, что они говорят сейчас: «Посмотрите, Яннис не похож на Кевина Дюранта. Яннис не похож на Леброна Джеймса, он другой парень. Мы уверены, что он с нами. Мы верим, что он останется». И они это твердят постоянно.
Если Яннис подпишет контракт, будь то в эти выходные или через две недели, за это межсезонье «Бакс» получат оценку «А ++», — приводит слова Виндхорста Essentially Sports.
Сам Адетокунбо, который в минувшем сезоне получил приз MVP, неоднократно намекал, что желает остаться в «Милуоки».
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