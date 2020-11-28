Сборная России понесла потерю в составе перед матчем с Эстонией

В отборочной встрече Евробаскета-2022 смогут принять участие все приехавшие в Таллин баскетболисты, кроме Станислава Ильницкого.



После вечерней тренировки на паркете таллинского Saku Suurhall сборная России объявила состав на квалификационный матч Евробаскета-2022 с Эстонией. Из 13 игроков, находящихся в распоряжении Сергея Базаревича, в заявку включены 12: защитники Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород»), Максим Григорьев («ПАРМА»), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), форварды Павел Антипов (УНИКС), Никита Балашов («Восток-65»), Евгений Валиев, Андрей Воронцевич (оба – без клуба), Андрей Лопатин (ЦСКА), Владислав Трушкин («Зенит»), центровой Владимир Ивлев («ПАРМА»).



Форвард «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий продолжает тренировки с командой и может быть включен в заявку на матч с Италией 30 ноября.



Сборная Эстонии выйдет на игру в следующем составе: защитники Райн Вейдеман («Росток», Германия), Мартин Дорбек («Калев»), Керр Крииса (Университет Аризоны, NCAA), Мартин Паасойя («Вальядолид», Испания), Сийм-Маркус Пост («Калев/ТЛУ»), Саймон Сутт («Рапла»), форварды Янари Йыэсаар («Манреса», Испания), Кристиан Китсинг («Ритас», Литва), Танел Курбас («Калев»), Каспар Трейер («Динамо Сассари», Италия), Крегор Хермет (университет Тарту), центровой Рауно Нургер («Калев»).



Игра Эстония — Россия начнётся 28 ноября в 21:30 по московскому времени.