Макс Келлерман назвал лучший дуэт в НБА после Леброна и Дэвиса

Известный эксперт Макс Келлерман предсказывает большое будущее дуэту «Даллас Маверикс» в лице Луки Дончича и Кристапса Порзингиса. По его словам, эта пара уже обходит почти все ударные дуэты лиги и уступает лишь Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«У „Маверикс“ есть дуэт, способный бороться с кем угодно. Более того, если мы подумаем, какой дуэт будет лучшим в нынешнем сезоне, то, оставляя за скобками Леброна и Дэвиса, могу сказать, что это будут Дончич и Порзингис.

Когда вспоминаю серию «Далласа» и «Клипперс» в плей-офф, понимаю, что «Лос-Анджелесу» просто повезло, что Порзингис был удалён с паркета ни за что, а потом получил травму. «Маверикс» в целом были лучше. Что касается Дончича, он суперзвезда. Всё должно становиться только лучше", — приводит слова Келлермана Parlons Basket.