В «Реале» отреагировали на информацию об уходе лидера посреди сезона
Форвард «Реала» Габриэль Дек на самом деле не планирует покидать мадридский коуб, сообщает Defensa Central. По информации источника, в команде это воспринимают как давление со стороны агента игрока на «Реал», чтобы клуб инициировал продление соглашения, переговоры по которому на данный момент остановлены.
В «Реале» рассчитывают оставить Дека в составе, поскольку он стал важной фигурой для главного тренера команды Пабло Ласо.
Напомним, ранее сообщалось, что Дек планирует отправиться в НБА вслед за бывшим партнёром по команде Факундо Кампаццо, который покинул команду на этой неделе и подписал контракт с «Денвер Наггетс». К баскетболисту сборной Аргентины проявляют интерес несколько клубов лиги.
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