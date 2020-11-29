Сергей Базаревич: Андрей Воронцевич отплатил нам за доверие

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич заявил, что форвард Андрей Воронцевич отплатил за доверие в матче квалификации Евробаскета с Эстонией.

«Рады вернуться в игру, пусть и при таких условиях, пусть и без зрителей. 19 дальних попаданий – это, конечно, очень большое число. Я доволен и тем, что мы сделали 19 передач, мы действительно здорово двигали мяч, находили открытые броски, что и стало ключом к победе. Даже удивительно, насколько хорошо мы знали, что делать в атаке, хотя почти не тренировались. Нет, плана так много бросать издали не было – ты берёшь, что дает тебе игра. Очень рад за Воронцевича, было много разговоров, что мы берем игрока без клуба. Но мы знаем, что он хороший игрок, что вся эта ситуация временна, что все придет. Сегодня Воронцевич отплатил нам за доверие», — приводит слова Базаревича «Р-Спорт».

Сборная России в субботу в Таллине разгромила команду Эстонии со счетом 84:56. Пропускающий клубный сезон Воронцевич набрал 15 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи.