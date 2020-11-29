Патрик Беверли не согласился с итогом боя Майка Тайсона с Роем Джонсом

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли не согласился с результатом выставочного боксёрского поединка, в котором встретились бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший.

По итогам восьми раундов судьи насчитали ничью, но Беверли считает, что победа осталась за Тайсоном.

«Это враньё. Тайсон убил этого мужика», — написал Беверли на своей странице в «Твиттере».

Напомним, встреча Джонса и Тайсона прошла ранним утром 29 ноября по московскому времени. Ринг-анонсер не объявил результат по истечении восьми раундов. Итог боя был оглашён в тот момент, когда Тайсон и Джонс пришли на интервью.

Оба боксёра приписывали победу себе и не соглашались с решением арбитров.