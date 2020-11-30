Сборная России определила единственного не вошедшего в заявку игрока на матч с Италией

Тренерский штаб сборной России назвал заявку на матч квалификации Евробаскета-2022 против Италии, который начнётся в 17:00 по московскому времени. Единственным не вошедшим в неё игроком стал форвард «Зенита» Владислав Трушкин. В составе его заменит Станислав Ильницкий, в субботу пропустивший встречу с Эстонией.



Таким образом, на паркет Saku Suurhall смогут выйти следующие 12 баскетболистов: защитники Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород»), Максим Григорьев («ПАРМА»), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), форварды Павел Антипов (УНИКС), Никита Балашов («Восток-65»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Андрей Лопатин (ЦСКА), Евгений Валиев, Андрей Воронцевич, центровой Владимир Ивлев («ПАРМА»).



Состав сборной Италии: защитники Томмазо Бальдассо («Виртус», Рим), Микеле Витали («Бамберг», Германия), Амедео Делла Валле («Будучност», Черногория), Давиде Моретти («Милан»), Алессандро Пайола («Виртус», Болонья), Маттео Списсу («Сассари»), форварды Никола Акеле («Тревизо»), Давиде Альвити («Триест»), Рафаэль Гаспардо («Бриндизи»), Андреа Пеккья («Канту»), Джампаоло Риччи («Виртус» Б), центровой Амедео Тесситори («Виртус» Б).



Матч будет номинально домашним для сборной России. Перед стартовым спорным состоится минута молчания в память о враче национальной команды и ЦСКА Романе Абжелилове.



В этом «окне» из запланированных четырёх матчей в Таллине пройдут только два – и оба с участием российской команды. Из-за положительных тестов на коронавирус в сборной Северной Македонии её две игры (вчера с Италией, завтра с Эстонией) перенесены на февраль 2021 года. Для обеспечения безопасности остальных участников группы B македонская делегация была исключена из «пузыря», который покинула сегодня.