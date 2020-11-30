Павел Антипов: перед сборной России стоит цель выйти на чемпионат Европы со второго места

Форвард Павел Антипов заявил, что сборная России по баскетболу ставит целью выход на чемпионат Европы 2022 года со второго места в отборочной группе.
Сборная России в понедельник в Таллине со счетом 66:70 уступила команде Италии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу. Россияне одержали две победы в четырех матчах отбора. Заключительные две встречи пройдут в Перми в феврале 2021 года.
«Мы начали плохо, игра с первых минут не была похожа на предыдущий матч с эстонцами. Итальянцы жёстко играли в защите, били нас по слабым местам, прежде всего наказывали нас под кольцом. Мы искали шансы в дальних бросках, защите и агрессивности, но сегодня соперник был лучше. Нашей целью остается выход на чемпионат Европы со второго места в группе, у нас есть все для этого. Хотим выиграть в февральских матчах для уверенности, для болельщиков, для страны», — приводит слова Антипова «Р-Спорт».
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