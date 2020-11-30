«Хьюстону» предложили план снижения зависимости от Хардена и Уэстбрука

Инсайдер НБА Келли Ико считает, что «Хьюстон Рокетс» нужно полагаться на Эрика Гордона, чтобы меньше зависеть от Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука, запросивших обмен из клуба.
«Гордону ещё предстоит год восстанавливаться, но есть ощущение, что он станет игроком-возвращением в 2020–2021 годах. «Рокетс» нужно, чтобы он вернулся к своему званию лучшего шестого игрока года, а не к трудящемуся, склонному к травмам защитнику, которого мы видели в прошлом сезоне.
Стивен Сайлас должен сделать это своим приоритетом, потому что здоровый и энергичный Гордон не только сделает более мощной ротацию «Хьюстона», но и позволит не так сильно полагаться на Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука», — приводит слова Ико The Athletic.
Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д'Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.
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