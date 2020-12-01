Деннис Шрёдер высказался о переходе в «Лейкерс»

Разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер поделился мыслями о своём переходе из «Оклахома-Сити Тандер» в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Я два года выходил со скамейки в «Оклахома-Сити». Стараюсь двигаться вперёд. Думаю, что могу был полезен Энтони Дэвису и Леброну Джеймсу в стартовой пятёрке на позиции разыгрывающего.
Леброну не придётся много думать на площадке. Я смогу объявлять комбинации и всё такое. Дам ему возможность набирать очки. Будет здорово, если Леброн будет играть без мяча. Думаю, именно поэтому меня и взяли.
Долгосрочное сотрудничество с «Лейкерс»? Я просто стараюсь сосредоточиться на этом сезоне. Но если всё пойдёт хорошо, то, конечно, буду думать о долгосрочной перспективе», – цитирует Шрёдера ESPN.
«Лейкерс» выменяли Шрёдера из «Оклахома-Сити», отдав взамен не оправдавшего дорогой контракт атакующего защитника Дэнни Грина и пик первого раунда драфта в этом году.
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