«Клипперс», «Хьюстон», «Детройт», «Миннесота», «Шарлотт» совершили ходы на рынке

«Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон Рокетс», «Детройт Пистонс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Шарлотт Хорнетс» отметились очередными действиями на трансферном рынке.
Как сообщает журналист Кит Смит в своём «твиттере», «Клипперс» подписали соглашения с тяжёлым форвардом Маликом Фиттсом и разыгрывающим Джорданом Фордом. С обоими заключены негарантированные контракты для участия в тренировочном лагере. Фиттс и Форд являются бывшими игроками Университета Сент-Мэри и не были выбраны на драфте этого года.
«Рокетс» подписали четырёхлетний контракт с новичком Кеньоном Мартином-младшим, пишет журналист ESPN Тим Макмэн. Первый год полностью гарантирован. Права на сына бывшей звезды НБА Кеньона Мартина достались «Хьюстону» по итогам драфта-2020.
Согласно информации инсайдера Шэмса Чарании, «Детройт» отчислил атакующего защитника Заира Смита. Он был 16-м номером драфта-2018, однако аллергия и другие проблемы со здоровьем стали огромным препятствием для профессиональной карьеры.
«Миннесота» и свободный агент Рондэй Холлис-Джефферсон договорились о негарантированном контракте на один год, утверждает инсайдер Джон Кравчински. Форвард провёл прошлый сезон за «Торонто Рэпторс», набирая 7,0 очка, 4,7 подбора и 1,8 передачи в среднем за матч.
Новичок «Шарлотт» Вернон Кэри подпишет четырёхлетний контракт с командой, сообщает инсайдер Бобби Маркс. Он был выбран под 32-м номером драфта-2020. В прошлом сезоне NCAA за «Дьюк» центровой набирал 17,8 очка и 8,8 подбора за матч.
Кроме того, «Хорнетс» официально объявили о подписании контракта с новичком Ламело Боллом, которого выбрали на драфте этого года под общим 3-м номером.
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