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Назван мощный пакет «Торонто» за Джеймса Хардена

Назван мощный пакет «Торонто» за Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

Как сообщает Pickandroll со ссылкой HoopsHabit, «Торонто Рэпторс» приготовил солидный пакет предложений, чтобы постараться убедить «Хьюстон Рокетс» обменять Джеймса Хардена.

Чемпионы сезона-2019 готовы предложить за Хардена плеймейкера Кайла Лоури, атакующего защитника Нормана Пауэлла и драфт-пики первого раунда на 2021, 2023 и 2025 годы.

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

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