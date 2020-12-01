Назван мощный пакет «Торонто» за Джеймса Хардена

Как сообщает Pickandroll со ссылкой HoopsHabit, «Торонто Рэпторс» приготовил солидный пакет предложений, чтобы постараться убедить «Хьюстон Рокетс» обменять Джеймса Хардена.
Чемпионы сезона-2019 готовы предложить за Хардена плеймейкера Кайла Лоури, атакующего защитника Нормана Пауэлла и драфт-пики первого раунда на 2021, 2023 и 2025 годы.
Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.
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