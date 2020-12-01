«Денвер» совершил грубый ляп при презентации Факундо Кампаццо

Пресс-служба «Денвер Наггетс» допустила серьёзную ошибку, представляя новобранцев команды из Колорадо. В частности, казус случился вокруг бывшего разыгрывающего защитника мадридского «Реала» Факундо Кампаццо.
Представляя его на официальной странице команды в «Инстаграме», его имя перепутали, назвав его Франциско Кампаццо. Вскоре оплошность была исправлена, но к тому моменту она уже была замечена.
Фото доступно в твиттер-аккаунте Basket Argentina.
Напомним, Кампаццо настаивал на переходе в одну из команд НБА несколько месяцев. В итоге «Реал» согласился отпустить своего лидера. За досрочный разрыв соглашения «Реал» получит рекордную в истории клуба неустойку — 6 млн евро.
После ухода Кампаццо стало известно, что в НБА может перейти ещё один аргентинец из «Реала» — Габриэль Дек.
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