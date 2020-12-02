«Клипперс» совершили три важных хода на трансферном рынке

«Лос-Анджелес Клипперс» подписали контракты с разыгрывающим Реджи Джексоном и форвардом Николя Батюмом, а также отчислили центрового Жоакима Ноа, сообщает Hoops Rumors.
Джексон перешёл в «Клипперс» во второй половине прошлого сезона после отчисления из «Детройт Пистонс». Он провёл за команду 17 матчей, набирая в среднем 9,5 очка и отдавая 3,2 передачи. Батюм вышел на рынок отказов после отчисления из «Шарлотт Хорнетс». Выплата его контракта на $ 27 млн растянута на три года.
Ноа провёл в НБА 13 сезонов. Средние показатели за карьеру баскетболиста составили 8,8 очка, 9,0 подбора, 2,8 передачи, 0,8 перехвата и 1,3 блок-шота. «Клипперс» должны определиться с будущим Ноа до начала регулярного чемпионата 22 декабря, когда его контракт на $ 2,7 млн становился гарантированным. Скорее всего, 35-летний центровой решит завершить карьеру.
- 2 декабря 2020
-
09:31
-
09:11
-
09:06
-
09:00
-
05:32
-
01:50
-
01:30
-
01:03
-
00:57
- 1 декабря 2020
-
23:58
-
23:54
-
23:35
-
23:27
-
23:04
-
22:55
-
21:18
-
19:59
-
18:38
-
17:47
-
16:43
-
15:47
-
15:35
-
15:13
-
14:15
-
14:05
-
13:56
-
12:28
-
12:04
-
11:42
-
10:03
-
09:47
-
09:44
-
09:36
-
08:58
-
08:48