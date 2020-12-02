«Клипперс» совершили три важных хода на трансферном рынке

«Лос-Анджелес Клипперс» подписали контракты с разыгрывающим Реджи Джексоном и форвардом Николя Батюмом, а также отчислили центрового Жоакима Ноа, сообщает Hoops Rumors.

Джексон перешёл в «Клипперс» во второй половине прошлого сезона после отчисления из «Детройт Пистонс». Он провёл за команду 17 матчей, набирая в среднем 9,5 очка и отдавая 3,2 передачи. Батюм вышел на рынок отказов после отчисления из «Шарлотт Хорнетс». Выплата его контракта на $ 27 млн растянута на три года.



Ноа провёл в НБА 13 сезонов. Средние показатели за карьеру баскетболиста составили 8,8 очка, 9,0 подбора, 2,8 передачи, 0,8 перехвата и 1,3 блок-шота. «Клипперс» должны определиться с будущим Ноа до начала регулярного чемпионата 22 декабря, когда его контракт на $ 2,7 млн становился гарантированным. Скорее всего, 35-летний центровой решит завершить карьеру.