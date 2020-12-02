Леброн против Дончича, Яннис в гостях у «Уорриорз»: программа Рождественских матчей НБА

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски поделился на своей странице в «Твиттере» расписанием матчей НБА, которые запланированы на католическое Рождество, 25 декабря.
«Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо отправится в гости к «Голден Стэйт Уорриорз», а «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса предстоит сыграть с «Даллас Маверикс» Луки Дончича. Всего в этот игровой день состоятся пять встреч.
Расписание матчей НБА на Рождество:
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Майами Хит», 25 декабря, 20:00 мск.;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Милуоки Бакс», 25 декабря, 22:30 мск.;
«Бруклин Нетс» – «Бостон Селтикс», 26 декабря, 1:00 мск.;
«Даллас Маверикс» – «Лос-Анджелес Лейкерс», 26 декабря, 4:00 мск.;
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Денвер Наггетс», 26 декабря, 6:30 мск.
Напомним, сезон НБА-2020/2021 стартует 22 декабря. Индивидуальные тренировки игроков начались 1 декабря, групповые начнутся 6 декабря.
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