Кавай Леонард и Пол Джордж находились на особенном положении в «Клипперс»

Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж находились на особенном положении в команде в прошлом сезоне, сообщает The Athletic.



Некоторые игроки «Клипперс» были крайне недовольны привилегиями звёзд. Например, Джордж и Леонард могли влиять на расписание тренировок, не учитывая мнений партнёров по команде. Кроме того их одноклубники убеждены, что звёзды сами могли выбирать, в каких матчах принимать участие.



Игроки «Клипперс» злились на Леонарда из-за постоянных опозданий, так как он долго добирался в Лос-Анджелес из Сан-Диего, где постоянно проживает. Баскетболисты «Клипперс» в большей мере были недовольны привилегиями Джорджа, чем Леонарда. Некоторые игроки спрашивали: «А чего добился в плей-офф Джордж для подобного отношения?»

«Клипперс» вылетели во втором раунде плей-офф НБА в серии с «Денвер Наггетс». В межсезонье с поста главного тренера был уволен Док Риверс, на место которого назначили Тайрона Лю.