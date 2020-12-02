Никола Милутинов: я приехал в Москву и стал игроком, вероятно, лучшей команды Европы
Баскетболист ЦСКА Никола Милутинов поделился мнением о московской команде, в состав которой он перешёл в нынешнее межсезонье.
«У ЦСКА всегда амбициозные цели, и они всегда идут к ним. Я хочу выигрывать, я хочу выиграть Евролигу, чего я ещё не делал, и это меня мотивирует. Я хочу работать усерднее, чтобы достичь этой цели. Стресс — это то, к чему все мы привыкли в нашей жизни. Где бы вы ни были, всегда есть давление.
Уехать из Афин было трудно. Мне не составило труда решить, куда я хочу поехать, но было трудно покинуть город и всех своих друзей. Но, к счастью, я приехал сюда, в Москву, наверное, в лучшую команду в Европе, и я счастлив быть частью команды», — приводит слова Милутинова Gazzetta.gr.
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