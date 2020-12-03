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«Хьюстон» принял решение по Джеймсу Хардену после обмена Расселла Уэстбрука

«Хьюстон» принял решение по Джеймсу Хардену после обмена Расселла Уэстбрука
Баскетбол / НБА 0

Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» намерен сохранить в составе защитника Джеймса Хардена, сообщает Bleacher Report.

«Хьюстон» намерен остаться конкурентоспособным и решать высокие задачи в сезоне-2020/2021 после обмена Расселла Уэстбрука в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла и других изменений в межсезонье-2020. Уэстбрук и Харден запросили у руководства «Рокетс» обмен после одного совместного сезона в клубе.

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д'Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

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