«Лейкерс» вышли из борьбы за Янниса Адетокунбо

«Лос-Анджелес Лейкерс», подписав новый контракт со своим лидером Леброном Джеймсом, вышли из борьбы за форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, пишет Fadeaway World.
«Лейкерс» лишились необходимой финансовой гибкости, подписав 35-летнего Джеймса на максимальное продление в $ 85 млн. Контракт Леброна был рассчитан до лета 2021 года с опцией игрока на сезон-2021/2022. Теоретически Джеймс мог покинуть «Лейкерс» и выйти на рынок в межсезонье-2021. Новый контракт позволит команде рассчитывать на его услуги до 2023 года.
Напомним, Адетокунбо имеет право подписать пятилетнее продление контракта с «Милуоки Бакс» на сумму $ 228-240 млн. Двукратный MVP НБА должен принять решение до 21 декабря – это дедлайн для заключения супермаксимальных контрактов и максимальных продлений соглашений новичков в этом сезоне.
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