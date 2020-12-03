Эксперт: Леброн съел $ 85 млн платёжки «Лейкерс». Искусственно величайший в истории

Аналитик НБА Скип Бэйлесс раскритиковал решение форварда Леброна Джеймса продлить контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» без уступок по зарплате.
«Леброн добавляет к своему контракту ещё два года и съедает $ 85 млн платёжной ведомости „Лейкерс“. Настоящий величайший в истории Том Брэди всегда брал меньше денег, чтобы максимально раскрыть свой талант. По той же причине Тим Данкан делал скидку в свои последние три сезона карьеры. Это не искусственно величайшие в истории, как Леброн», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».
35-летний Джеймс получит $ 85 млн за два года по максимальному продлению. Прошлый контракт Джеймса был рассчитан до лета 2021 года с опцией игрока на сезон-2021/2022. Теоретически Джеймс мог покинуть «Лейкерс» и выйти на рынок в межсезонье-2021. Новый контракт позволит команде рассчитывать на его услуги до 2023 года.
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