Стал известен первый трансферный приоритет «Милуоки»

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс является первым трансферным приоритетом «Милуоки Бакс», сообщает Pick And Roll.



Клуб из Висконсина должен будет включить в сделку по Уильямсу пик первого раунда драфта НБА 2021 года, поскольку это является главным условием «Клипперс»…



В прошлом сезоне 34-летний Уильямс принял участие в 65 матчах, набирая в среднем 18,2 очка, собирая 3,1 подбора и отдавая 5,6 передачи за 28,7 минут. У трёхкратного лучшего шестого игрока НБА Уильямса по текущему контракту с «Клипперс» остался один год на $ 8 млн. Ранее из «Клипперс» в «Лейкерс» перешёл тяжёлый форвард Монтрез Харрелл, который вместе с Уильямсом образовывал одну из лучших связок запасных игроков в НБА.