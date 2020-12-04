НБА отказалась от тестов на марихуану, установила дату дедлайна и увеличила заявку на игру

Согласно сообщениям различных источников НБА, накануне приняла сразу три важных решения. Одно из них — отказ от проверки игроков на употребление марихуаны. Об этом пишет журналист Бен Доусетт на своей странице в «Твиттере». По текущим правилам, игроки получали пятиматчевую дисквалификацию после третьего положительного теста.



Также руководство лиги наметило на 25 марта 2021 года дедлайн обменов в предстоящем сезоне. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, эта дата должна быть утверждена советом управляющих НБА. Таким образом, рынок обменов закроется через 15 дней после перерыва на Матч звёзд, намеченный на период с 5 по 10 марта.



По информации инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, Комитет по проведению соревнований НБА поддержал предложение увеличить заявку команд на матч с 13 игроков до 15. Окончательное решение должен принять совет управляющих лиги.