Леброн Джеймс назвал игрока, который совершит прорыв в следующем сезоне

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал одним из тех, кто откликнулся на предложении Hoop Central поучаствовать в опросе на тему, какой баскетболист НБА совершит самый большой прорыв в новом сезоне.
«Кайл Кузма», — написал Леброн в "Твиттере".
Напомним, руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» близко к обмену форварда команды Кузмы. Но ни о каких сделках ещё не сообщалась. Вероятнее всего, 25-летний форвард отправится в «Сан-Антонио Спёрс».
В минувшем сезоне НБА Кузма получал минимальное за годы карьеры в НБА игровое время, а его статистические показатели были худшими. Вместе с тем Кайл впервые стал чемпионом лиги.
В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Кузма принял участие в 61 матче, набирая 12,8 очка и собирая 4,5 подбора. В 21 встрече плей-офф — 10,0 очка и 3,1 подбора.
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