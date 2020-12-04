«Не хочу обниматься с другими мужиками». Седокова рассказала об отношениях с Тиммой

Известная поп-исполнительница Анна Седокова рассказала о чувствах к своему супругу, форварду «Химок» Янису Тимме.
«Мой муж когда-то мне сказал: «Даже пять минут важны» И я не хочу тратить даже пять минут этой жизни, делая вид, что не люблю. Не хочу обниматься с другими мужиками в клипах, потому что так вот надо. Я хочу обнимать своего мужчину. Быть с ним. Делиться радостью и надеждой с теми, кому она так нужна.
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А для тех, кто хочет, чтобы моя семья жила серенько, не высовываясь, как все, хочу вам сказать: так живут не все! Это вы так живёте. Вы серенькие. И у вас не хватает ответственности взять и раскрасить этот мир в яркие цвета. Говорить правду, делать больше, идти на риск. Это есть жизнь. И у неё много красок. И если не позволяете жить так себе, позвольте другим», — написала Седокова.
Соответствующий пост доступен на странице девушки в «Инстаграме».
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