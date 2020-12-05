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Назван план «Лейкерс» на случай ухода Леброна Джеймса в 2023 году

Назван план «Лейкерс» на случай ухода Леброна Джеймса в 2023 году
Баскетбол / НБА 0

Эксперт The Athletic Билл Орам полагает, что подписание Энтони Дэвисом нового пятилетнего контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс» открывает перед калифорнийской командой большие перспективы.

По словам обозревателя, даже если Леброн Джеймс примет решение покинуть «Лейкерс» в 2023 году, Дэвис по-прежнему будет состоять на контракте в команде, что позволит привлечь в состав ещё одну суперзвезду и способствовать созданию нового сильного тандема лидеров.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2019/2020 впервые за десять лет завоевал чемпионский титул. В межсезонье команда провела сильную трансферную кампанию, сумев привлечь в состав Денниса Шрёдера, Марка Газоля, Монтреза Харрелла и Уэсли Мэттьюза.

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