Назван план «Лейкерс» на случай ухода Леброна Джеймса в 2023 году

Эксперт The Athletic Билл Орам полагает, что подписание Энтони Дэвисом нового пятилетнего контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс» открывает перед калифорнийской командой большие перспективы.

По словам обозревателя, даже если Леброн Джеймс примет решение покинуть «Лейкерс» в 2023 году, Дэвис по-прежнему будет состоять на контракте в команде, что позволит привлечь в состав ещё одну суперзвезду и способствовать созданию нового сильного тандема лидеров.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2019/2020 впервые за десять лет завоевал чемпионский титул. В межсезонье команда провела сильную трансферную кампанию, сумев привлечь в состав Денниса Шрёдера, Марка Газоля, Монтреза Харрелла и Уэсли Мэттьюза.