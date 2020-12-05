«Парма» обыграла «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

В Перми в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная «Парма» принимала «Локомотив-Кубань».
Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой краснодарский луб оказался чуть сильнее — 21:20. Во втором игровом отрезке хозяевам паркета удалось совершить неплохой рывок и создать преимущество к большому перерыву — 45:36.
В третьей десятиминутке «Локомотив-Кубань» полностью нивелировал отставание и вышел вперёд — к заключительной четверти счёт на табло был 62:59 в пользу краснодарского клуба. Однако четвёртая десятиминутка осталась за «Пармой» — 25:19 по итогам четверти и 84:81 по итогам матча в пользу пермяков.
Самым результативным в составе победителей стал Адас Юшкевичюс, набравший 33 очка. В составе гостей 24 очка набрал Миндаугас Кузминскас.
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