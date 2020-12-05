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«Парма» обыграла «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

«Парма» обыграла «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Перми в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная «Парма» принимала «Локомотив-Кубань».

Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой краснодарский луб оказался чуть сильнее — 21:20. Во втором игровом отрезке хозяевам паркета удалось совершить неплохой рывок и создать преимущество к большому перерыву — 45:36.

В третьей десятиминутке «Локомотив-Кубань» полностью нивелировал отставание и вышел вперёд — к заключительной четверти счёт на табло был 62:59 в пользу краснодарского клуба. Однако четвёртая десятиминутка осталась за «Пармой» — 25:19 по итогам четверти и 84:81 по итогам матча в пользу пермяков.

Самым результативным в составе победителей стал Адас Юшкевичюс, набравший 33 очка. В составе гостей 24 очка набрал Миндаугас Кузминскас.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
05 декабря 2020, суббота. 15:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
84 : 81
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Парма: Юшкевичюс - 33, Мейерис - 14, Жукаускас - 10, Уильямс - 8, Григорьев - 6, Жмако - 5, Джонсон - 4, Ивлев - 2, Шейко - 2, Бондаренко, Куров, Чернышев
Локомотив-Кубань: Кузминскас - 24, Кроуфорд - 17, Каммингс - 12, Линч - 10, Мартюк - 6, Емченко - 5, Ильницкий - 3, Калинов - 2, Херви - 2, Мотовилов, Нягу, Паунич
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