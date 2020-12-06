«Барселона» готовит мощный трансфер
Баскетбольный клуб «Барселона» близка к подписанию контракта с 27-летним плеймейкером Йоги Ферреллом, который последние два сезона провёл в «Сакраменто Кингз», сообщает Sportando.
Феррелл выступал в таких командах, как «Бруклин Нетс» и «Даллас Маверикс».
В прошлом сезоне выпускник колледжа Индианы провёл 50 матчей в составе «Кингз», набирая в среднем 4,4 очка, совершая 1,0 подбора, отдавая 1,4 результативной передачи за 10,6 минуты.
Ранее каталонский клуб в матче регулярного чемпионата Испании на домашней площадке проиграл «Валенсии» — 90:100 (22:32, 29:19, 19:19, 20:30), но смог реабилитироваться, одержав победу в матче Евролиги с «Жальгирисом» — 73:62.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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