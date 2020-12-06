Стало известно, почему Марк Газоль сменил «Торонто» на «Лейкерс»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Марк Газоль принял решение покинуть «Торонто Рэпторс» в связи с тем, что команда из Канады отказалась ему предлагать контракт на два года, сообщает обозреватель Иан Бэгли.

Опытный баскетболист не хотел подписывать однолетний контракт, в то время как руководство «Рэпторс» не было готово предложить ему нечто большее.

В итоге Газоль оказался в «Лейкерс», подписав с калифорнийцами двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. При этом у Марка нет опции в соглашении на второй сезон.

Напомним, что Марк Газоль является чемпионом НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс». На испанца также претендовали «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс».



В прошлом сезоне Газоль показывал следующую статистику — 7,5 очка, 6,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру. Марк реализовал 42,7% бросков с игры и 38,5% трёхочковых.