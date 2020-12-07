Стали известны детали контракта свободного агента, которого просил подписать Леброн Джеймс

Стали известны детали контракта защитника Куинна Кука с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер Yahoo Sports Кит Смит. Разыгрывающий заключил с командой негарантированный контракт на участие в тренировочном лагере. Если Кук попадёт в заявку команды, то соглашение будет преобразовано в стандартный негарантированный контракт. Этот контракт станет гарантированным 27 февраля 2021 года.
Лидер команды Леброн Джеймс ранее выразил надежду на то, что Кук вернётся в «Лейкерс». Ранее защитник выступал за «Даллас Маверикс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Голден Стэйт Уорриорз». В составе «Голден Стэйт» он стал чемпионом НБА в 2018 году. В составе сборной США он принимал участие в юниорском чемпионате мира 2010 года, на котором завоевал золотые медали.
Перед началом межсезонья Кук был отчислен из клуба. В составе «Лейкерс» он отыграл один сезон, в котором калифорнийская команда стала чемпионом лиги. Его средние показатели в прошлом году — 5,1 очка и 1,1 передачи.
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