Леброна Джеймса засняли на автостраде в редком автомобиле за $ 1,7 млн

Лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса засняли на автостраде за рулём редкого автомобиля Porsche 918 Spyder. На видео, опубликованном в «твиттере», видно, что Леброн поприветствовал фанатов и уехал вдаль.
Porsche 918 Spyder — автомобиль с ограниченным выпуском, который проихводился в период с 2013 по 2015 годы по стартовой цене 845 тысяч долларов. В настоящий момент эти автомобили выросли в цене — последние продажи этой машины были по цене $ 1,1 млн и $ 1,7 млн.
Ранее Джеймс подписал новое соглашение с «Лейкерс». Всего 35-летний Джеймс получит $ 85,7 млн по максимальному продлению. Контракт позволит команде рассчитывать на его услуги до 2023 года.
Ожидается, что в 2023 году на драфте НБА будет выбран Бронни Джеймс, старший сын баскетболиста. Леброн хочет сыграть с ним в одной команде.
Леброн привёл «Лейкерс» к титулу в прошлом сезоне, набирая в среднем 25,3 очка, отдавая 10,2 передачи и собирая 7,8 подбора.
- 8 декабря 2020
-
00:10
- 7 декабря 2020
-
23:31
-
23:09
-
21:57
-
21:30
-
20:55
-
19:57
-
18:05
-
15:58
-
14:13
-
14:08
-
13:47
-
12:35
-
12:07
-
11:37
-
11:26
-
10:25
-
10:12
-
09:43
-
09:30
-
09:19
-
07:30
-
00:45
- 6 декабря 2020
-
23:59
-
23:42
-
23:32
-
21:13
-
20:03
-
18:42
-
17:52
-
16:56
-
15:15
-
14:49
-
13:53
-
12:52