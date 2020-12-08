Леброна Джеймса засняли на автостраде в редком автомобиле за $ 1,7 млн

Лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса засняли на автостраде за рулём редкого автомобиля Porsche 918 Spyder. На видео, опубликованном в «твиттере», видно, что Леброн поприветствовал фанатов и уехал вдаль.

Porsche 918 Spyder — автомобиль с ограниченным выпуском, который проихводился в период с 2013 по 2015 годы по стартовой цене 845 тысяч долларов. В настоящий момент эти автомобили выросли в цене — последние продажи этой машины были по цене $ 1,1 млн и $ 1,7 млн.



Ранее Джеймс подписал новое соглашение с «Лейкерс». Всего 35-летний Джеймс получит $ 85,7 млн по максимальному продлению. Контракт позволит команде рассчитывать на его услуги до 2023 года.



Ожидается, что в 2023 году на драфте НБА будет выбран Бронни Джеймс, старший сын баскетболиста. Леброн хочет сыграть с ним в одной команде.



Леброн привёл «Лейкерс» к титулу в прошлом сезоне, набирая в среднем 25,3 очка, отдавая 10,2 передачи и собирая 7,8 подбора.