Леброн Джеймс высказался о провале «Клипперс» в прошлом сезоне

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своём отношении к провалу соперников из «Клипперс» в минувшем розыгрыше плей-офф.
«Я не мог в это поверить и до сих пор не могу. Очевидно, победила лучшая команда, но… Они говорили всякое дерьмо весь год, Пол Джордж и Кавай. Все знают, кто болтал языком целый сезон. В итоге они поставили себя в такое положение и получили то, о чём говорили в чужой адрес.
И я до сих пор не могу понять, почему они не смогли воспользоваться возможностью, которая представилась, когда вели 3-1. Думал, что у них есть для этого команда и тренер… Я просто не видел, что они могут упустить эту серию, как и все любители баскетбола и спорта в мире», — приводит слова Леброна Clutch Points.
Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс» в минувшем сезоне. Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии, а в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104).
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