«Как вообще можно говорить, что он лучший?» Легенда НБА развенчал величие Майкла Джордана

Легенда НБА и «Нью-Йорк Никс» Уолт Фрейзер считает, что Майкл Джордан незаслуженно признаётся многими болельщиками и экспертами величайшим баскетболистом в истории.
«Я всегда спрашиваю: „Каковы ваши критерии величия?“ Если вы говорите о самом доминирующем игроке, то это Уилт Чемберлен, потому что в коллекции этого парня есть все рекорды. Если вы говорите об универсальности, то это Оскар Робертсон — парень, который большую часть своей карьеры оформлял трипл-даблы. Что касается побед, то здесь лучший Билл Расселл: этот человек выиграл 11 титулов. Так каковы критерии? Майкл Джордан даже не лучший скорер в истории НБА. Он не тот игрок, который побеждал больше всего. Он не самый универсальный игрок в истории. Так как вообще можно говорить, что он лучший?» — приводит слова Фрейзера Parlons Basket.
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