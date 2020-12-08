Стив Нэш отреагировал на слухи об обмене Джеймса Хардена в «Бруклин»
Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш прокомментировал слухи об обмене в команду разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена. Специалист дал понять, что не заинтересован в лидере техасцев.
«Думаю, мы позволим этим слухам жить своей жизнью. Мне нравится наша команда, надеюсь, все игроки чувствую себя важными, уважаемыми и желанными. У нас отличные баскетболисты, которые привносят так много.
Оказываясь с ними на паркете, чувствую, как мне повезло. Надеюсь, они чувствуют это и не думают, что мы в поиске мест, где трава зеленее. Нам нравится то, что у нас есть. Надеюсь, ребята чувствуют это и ценят", — приводит слова Нэша Parlons Basket.
Напомним, Стив Нэш возглавил «Бруклин Нетс» в нынешнее межсезонье.
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