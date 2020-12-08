ЦСКА разгромил «Зелёна-Гуру» с разницей в 32 очка

В Москве в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА принимал польскую «Зелёна-Гуру».

Команда из столицы России сразу захватила инициативу и уже в первой четверти повела с двузначным счётом — 31:18. К большому перерыву преимущество команды Итудиса не выросло — 54:42. Но уже в третьем отрезке ЦСКА вновь взвинтил темп и оторвался от польской команды на 22 очка — 78:56. В заключительные десять минут матча «армейцы» не сбавляли обороты и выиграли с разгромным счётом — 105:73.

Самым результативным в составе победителей стал Торнике Шенгелия, набравший 18 очков. В шаге от дабл-дабла остановился Семён Антонов (13 очков+9 подборов). У гостей лучшим стал Габриэль Лундберг, записавший в актив 22 очка.