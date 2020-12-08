ЦСКА разгромил «Зелёна-Гуру» с разницей в 32 очка
В Москве в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА принимал польскую «Зелёна-Гуру».
Команда из столицы России сразу захватила инициативу и уже в первой четверти повела с двузначным счётом — 31:18. К большому перерыву преимущество команды Итудиса не выросло — 54:42. Но уже в третьем отрезке ЦСКА вновь взвинтил темп и оторвался от польской команды на 22 очка — 78:56. В заключительные десять минут матча «армейцы» не сбавляли обороты и выиграли с разгромным счётом — 105:73.
Самым результативным в составе победителей стал Торнике Шенгелия, набравший 18 очков. В шаге от дабл-дабла остановился Семён Антонов (13 очков+9 подборов). У гостей лучшим стал Габриэль Лундберг, записавший в актив 22 очка.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
08 декабря 2020, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
105 : 73
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
ЦСКА: Шенгелия - 18, Клайберн - 15, Антонов - 13, Джеймс - 12, Хиллиард - 11, Милутинов - 9, Хэкетт - 8, Лопатин - 6, Хоменко - 6, Боломбой - 4, Ухов - 3, Курбанов
Зелёна-Гура: Лундберг - 22, Фрейманис - 12, Гросселл - 9, Понитка - 9, Рейнольдс - 8, Кошарек - 6, Ричард - 3, Берзиньш - 2, Пут - 2, Порада, Трачик
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