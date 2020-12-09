Аренас: Карри, Леброн и остальные смеются над Робинсоном. Это ранит его душу

Бывший баскетболист Нейт Робинсон стал объектом насмешек после своего проигрыша жёстким нокаутом от блогера Джейка Пола в боксёрском поединке в андеркарде боя Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего. По словам другого экс-игрока НБА Гилберта Аренаса, такая реакция глубоко ранила его.



«Я знаю, что из-за реакции Стефена Карри и Леброна Джеймса все смеются над ним. Это, вероятно, ранило его душу. Думаю, сам факт проигрыша YouTube-блогеру причинил больше боли, чем бой и нокаут», — приводит слова Арена Clutch Points.



Бой был завершён во втором раунде — Пол отправил Робинсона в нокаут. При этом к тому моменту Робинсон уже трижды побывал в нокдауне.



У Робинсона бой был дебютным в профессиональном боксе. Что касается Джейка Пола, то у него это был второй поединок на профессиональном ринге. В дебюте он победил коллегу по блогерской деятельности AnEsonGib.