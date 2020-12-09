Россия укрепила позиции в рейтинге сборных ФИБА
Международная федерация баскетбола (ФИБА) на официальном сайте опубликовала новый рейтинг мужских сборных после ноябрьских матчей квалификации континентальных турниров.
Сборная России вышла на девятое место. В прошлом рейтинге российская национальная команда занимала девятое место. Позицию в первой десятке потеряла сборная Чехии.
Напомним, в ноябрьских матчах отборов на Евробаскет сборная России разгромила Эстонию (84:56) и уступила Италии (66:70).
Рейтинг ФИБА на 9 декабря
1. США – 781,4 балла
2. Испания – 721,2
3. Австралия – 666,5
4. Аргентина – 662,3
5. Сербия – 660,5
6. Франция – 657,9
7. Греция – 656,7
8. Литва – 633,4
9. Россия – 599,2
10. Бразилия – 591,9
11. Чехия – 586,6
12. Италия – 582,5.
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