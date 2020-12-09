Россия укрепила позиции в рейтинге сборных ФИБА

Международная федерация баскетбола (ФИБА) на официальном сайте опубликовала новый рейтинг мужских сборных после ноябрьских матчей квалификации континентальных турниров.



Сборная России вышла на девятое место. В прошлом рейтинге российская национальная команда занимала девятое место. Позицию в первой десятке потеряла сборная Чехии.



Напомним, в ноябрьских матчах отборов на Евробаскет сборная России разгромила Эстонию (84:56) и уступила Италии (66:70).



Рейтинг ФИБА на 9 декабря



1. США – 781,4 балла

2. Испания – 721,2

3. Австралия – 666,5

4. Аргентина – 662,3

5. Сербия – 660,5

6. Франция – 657,9

7. Греция – 656,7

8. Литва – 633,4

9. Россия – 599,2

10. Бразилия – 591,9

11. Чехия – 586,6

12. Италия – 582,5.