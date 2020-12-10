«Лейкерс» наметили новую трансферную цель

«Лос-Анджелес Лейкерс» хотят подписать форварда Тревора Аризу, если его отчислят из «Оклахома-Сити Тандер», сообщает Clutch Points. Ариза уже выступал за «Лейкерс» и стал чемпионом НБА в 2009 году, будучи частью команды во главе с Коби Брайантом.
В это межсезонье Ариза стал игроком, которого меняли в другие команды наибольшее количество раз в истории НБА — 10. Первый обмен с участием Тревора состоялся в феврале 2006 года, когда его обменяли из «Нью-Йорк Никс» в «Орландо». После этого «Орландо» обменял игрока в «Лейкерс» в ноябре 2007 года. В августе 2010 года Ариза отправился из «Лейкерс» в «Шарлотт», откуда в июне 2012 года он был обменян в «Вашингтон». Из «Вашингтона» в 2014 году он отправился в «Хьюстон», откуда в конце 2018 года его вернули в «Вашингтон». В январе 2020 года «Вашингтон» обменял игрока в «Портленд», откуда в ноябре Ариза перешёл в «Хьюстон», после чего оказался в «Детройт Пистонс», а они в свою очередь включили его в обмен с «Оклахома-Сити Тандер».
- 10 декабря 2020
-
19:53
-
19:51
-
19:41
-
18:57
-
18:26
-
17:57
-
16:50
-
15:27
-
15:06
-
13:20
-
12:32
-
11:54
-
11:06
-
10:29
-
09:56
-
09:43
-
09:34
-
09:28
-
09:10
-
03:12
-
01:12
-
01:03
-
00:43
-
00:01
- 9 декабря 2020
-
23:03
-
21:55
-
20:50
-
20:28
-
20:20
-
20:01
-
19:47
-
18:51
-
18:44
-
18:32
-
17:44