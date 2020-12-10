«Лейкерс» наметили новую трансферную цель

«Лос-Анджелес Лейкерс» хотят подписать форварда Тревора Аризу, если его отчислят из «Оклахома-Сити Тандер», сообщает Clutch Points. Ариза уже выступал за «Лейкерс» и стал чемпионом НБА в 2009 году, будучи частью команды во главе с Коби Брайантом.

В это межсезонье Ариза стал игроком, которого меняли в другие команды наибольшее количество раз в истории НБА — 10. Первый обмен с участием Тревора состоялся в феврале 2006 года, когда его обменяли из «Нью-Йорк Никс» в «Орландо». После этого «Орландо» обменял игрока в «Лейкерс» в ноябре 2007 года. В августе 2010 года Ариза отправился из «Лейкерс» в «Шарлотт», откуда в июне 2012 года он был обменян в «Вашингтон». Из «Вашингтона» в 2014 году он отправился в «Хьюстон», откуда в конце 2018 года его вернули в «Вашингтон». В январе 2020 года «Вашингтон» обменял игрока в «Портленд», откуда в ноябре Ариза перешёл в «Хьюстон», после чего оказался в «Детройт Пистонс», а они в свою очередь включили его в обмен с «Оклахома-Сити Тандер».