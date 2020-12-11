Игрок НБА выгнал из дома жену после встреч с Ларсой Пиппен, которая старше него на 22 года

Монтана Яо, жена защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Малика Бизли, заявила, что муж выгнял её из дома после того, как был замечен вместе с 46-летней Ларсой Пиппен, бывшей женой легенды НБА Скотти Пиппена. По данным TMZ, Яо подала документы на развод с Бизли.
«Всё было довольно грубо, я не собираюсь лгать. Нам сказали покинуть семейный дом 10 дней назад, и, как и все вы, я очень запуталась. Не было ни частного, ни публичного обсуждения ситуации, ни каких-либо извинений. Я не из тех, кто раскрывает слишком много информации, но я обязательно сделаю это, если или когда посчитаю, что это уместно», — написала Яо на своей странице в «Инстаграме».
24-летний Бизли в межсеонье подписал четырёхлетний контракт на сумму в $ 60 млн. Бизли был выбран «Денвер Наггетс» под общим 19-м номером на драфте НБА в 2016 году, а спустя четыре сезона, в феврале 2020 года, был обменян в «Миннесоту». За «Миннесоту» в сезоне-2019/2020 23-летний защитник провёл 14 встреч, в которых набирал в среднем 20,7 очка, совершая 5,1 подбора и 1,9 передачи. 26 сентября Малик Бизли был арестован по обвинению в хранении марихуаны и сокрытии краденого имущества. Он находился в тюрьме округа Хеннепин и ждал встречи с судьёй. Спустя некоторое время его освободили без предъявления обвинений.
- 11 декабря 2020
-
00:39
-
00:02
- 10 декабря 2020
-
22:39
-
21:48
-
20:43
-
20:34
-
20:29
-
20:18
-
19:53
-
19:51
-
19:41
-
18:57
-
18:26
-
17:57
-
16:50
-
15:27
-
15:06
-
13:20
-
12:32
-
11:54
-
11:06
-
10:29
-
09:56
-
09:43
-
09:34
-
09:28
-
09:10
-
03:12
-
01:12
-
01:03
-
00:43
-
00:01
- 9 декабря 2020
-
23:03
-
21:55
-
20:50