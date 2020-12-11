Илона Корстин: у ЦСКА снизился бюджет, у большинства клубов остался на прежнем уровне

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о влиянии пандемии коронавируса на финансовое состояние клубов в сезоне-2020/2021.

«Слава богу, разговоров о банкротстве не идёт. Если анализировать прошлый сезон, то команды потеряли около 30% от своих доходов. Клубы получают большую часть своих средств от спонсоров, и так как сезон не был завершён, клубы не смогли выполнить все обязательства, следовательно, выплаты сократились. Если брать нынешний сезон, то ситуация разная — например, у ЦСКА снизился бюджет, у большинства клубов он остался на прежнем уровне, а у некоторых даже вырос. Если брать экономическую составляющую и говорить о богатых клубах, то это ЦСКА, «Зенит» и «Химки». Потом у нас идут УНИКС, «Локо». У всех иностранных клубов бюджеты поскромнее», — приводит слова Корстин официальный сайт Единой лиги ВТБ.