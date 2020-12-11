Ирвинг: не общаюсь с пешками. Моё внимание стоит дороже
Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг отреагировал на штраф, выписанный ему лигой за отказ общаться с прессой. Баскетболиста обязали выплатить $ 25 тыс.
«Мне надоела чья-то пропаганда. Я за правду. Мне всё равно, от кого она звучит. Я за справедливость, и неважно, кто о ней говорит. Но в первую очередь я человек, и я выступаю за то, что приносит пользу человечеству», — процитировал Ирвинг в «Инстаграме» слова Малкольма Икса.
После он добавил следующее: «Надеюсь, вы потратите средства на сообщества, которые притесняются, особенно с учётом того, в каком состоянии сейчас находится мир. Я здесь ради любви, мира и величия. Так что не отвлекайте меня и мою команду. Я не общаюсь с пешками, моё внимание стоит дороже», — написал Ирвинг.
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