«Барселона» отчислит одного из самых именитых игроков команды

«Барселона» расстанется с разыгрывающим Томасом Эртелем, сообщает инсайдер Чема Де Лукас на своей странице в «Твиттере».

Эртель также не против покинуть «Барселону». Об отчислении 31-летнего игрока может быть объявлено в ближайшее время. Самой заинтересованной в Эртеле командой считается «Фенербахче», который намерен укрепить позицию разыгрывающего по ходу сезона.

Эртель выиграл Кубок Испании, дважды становился MVP этого турнира, входит в топ-5 Евролиги по общему количеству передач и занимает второе место по среднему количеству ассистов за всю историю турнира. Ранее сообщалось, что игрока может попытаться переманить «Реал», который рассматривает французского баскетболиста в качестве замены перешедшему в клуб НБА «Денвер Наггетс» Факундо Кампаццо.