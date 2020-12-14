«Голден Стэйт» определил игрока, который займёт место Клэя Томпсона в стартовом составе

«Голден Стэйт Уорриорз» окончательно определился с игроком, который займёт место Клэя Томпсона в стартовом составе. Как сообщает The Athletic, в стартовой пятёрке Томпсона заменит Келли Убре — младший, перешедший в состав «Уорриорз» в результате обмена из «Оклахома-Сити Тандер».



Напомним, атакующий защитник Клэй Томпсон полностью пропустит следующий сезон НБА. Клэй на тренировке получил тяжёлую травму правой ноги — повредил ахиллово сухожилие. Из-за разрыва крестообразных связок левого колена Томпсон пропустил и сезон-2019/2020. Он получил травму в шестом матче финальной серии НБА сезона-2018/2019, тогда команда из Калифорнии уступила «Торонто Рэпторс» и упустила возможность завоевать титул в третий раз кряду.