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«Детройт» отчислил Лианджело Болла

«Детройт» отчислил Лианджело Болла
Баскетбол / НБА 0

«Детройт Пистонс» отчислил защитника Лианджело Болла через 11 дней после подписания с ним однолетнего негарантированного контракта. Об этом сообщает Sports Illustrated со ссылкой на инсайдера Джеймса Эдвардса.

В начале декабря клуб из Детройта заключил с баскетболистом негарантированный контракт по схеме Exhibit 10. По окончании тренировочного лагеря это соглашение могло быть преобразовано в двустороннее, однако «Детройт Пистонс» отказался от сделки.

Лианджело Болл не обладает большим опытом профессиональных выступлений — в 2018 году он играл вместе с братом, Ламело Боллом, в составе литовского «Преная». В декабре 2019 года он подписал контракт с фарм-клубом «Оклахомы» в Лиге развития, однако из-за пандемии коронавируса и отмены сезона G-лиги так и не дебютировал в составе команды.

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