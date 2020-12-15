Предсезонные матчи НБА: дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от поражения «Далласу»

В США в ночь с 14 на 15 декабря мск состоялось несколько предсезонных встреч в НБА. Центральным матчем стала встреча «Милуоки Бакс» и «Даллас Маверикс», победу в которой одержали игроки «Маверикс» со счётом 128:112.



Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс 21-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, на счету которого 27 очков, 8 подборов и 4 передачи. Лучшую результативность в составе «Милуоки» продемонстрировал 26-летний греческий форвард Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом из 24 очков, 14 подборов и 4 передач.



В других матчах «Кливленд Кавальерс» одолел «Индиану Пэйсерс» (116:106), «Майами Хит» уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» (92:114), «Торонто Рэпторс» сломил сопротивление «Шарлотт Хорнетс» (112:109), а «Мемфис Гриззлиз» уверенно разобрался с «Миннесотой Тимбервулвз» (123:104).

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