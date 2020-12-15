В «Хьюстоне» рассказали о поведении вернувшегося в команду Хардена после обменного запроса

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Стивен Сайлас сообщил, что защитник Джеймс Харден полностью сконцентрирован на работе, несмотря на обменный запрос. Харден прибыл в расположение «Рокетс» и должен сыграть в предсезонном матче НБА с «Сан-Антонио Спёрс» сегодня, 15 декабря.
«Вы можете спросить его о его обязательствах и тому подобном. Но у нас был хороший разговор. Харден был сосредоточен на работе. Он задавал хорошие вопросы. Он говорил о хороших моментах. У нас была хорошая дискуссия. Мы говорили о баскетболе. Я баскетбольный тренер, а он — баскетболист. Мы говорили о баскетболе сегодня. Что касается приверженности Джеймса тому, что мы делаем в баскетболе, он полностью поддерживает нас. Насчёт слухов об обмене… Это ещё один вопрос, который вам придётся задать ему», — приводит слова Сайласа обозреватель Тим Макмэхон на своей странице в «Твиттере».
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