Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

В «Хьюстоне» рассказали о поведении вернувшегося в команду Хардена после обменного запроса

В «Хьюстоне» рассказали о поведении вернувшегося в команду Хардена после обменного запроса
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Стивен Сайлас сообщил, что защитник Джеймс Харден полностью сконцентрирован на работе, несмотря на обменный запрос. Харден прибыл в расположение «Рокетс» и должен сыграть в предсезонном матче НБА с «Сан-Антонио Спёрс» сегодня, 15 декабря.

«Вы можете спросить его о его обязательствах и тому подобном. Но у нас был хороший разговор. Харден был сосредоточен на работе. Он задавал хорошие вопросы. Он говорил о хороших моментах. У нас была хорошая дискуссия. Мы говорили о баскетболе. Я баскетбольный тренер, а он — баскетболист. Мы говорили о баскетболе сегодня. Что касается приверженности Джеймса тому, что мы делаем в баскетболе, он полностью поддерживает нас. Насчёт слухов об обмене… Это ещё один вопрос, который вам придётся задать ему», — приводит слова Сайласа обозреватель Тим Макмэхон на своей странице в «Твиттере».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020