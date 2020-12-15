Самый высокий игрок НБА Тако Фолл объяснил, почему остался в «Бостоне»
Центровой «Бостон Селтикс» Тако Фолл прокомментировал причины, которые побудили его остаться в клубе и подписать новый двусторонний контракт.
«Причина, по которой я решил остаться, заключается в том, что «Селтикс» — первая команда, которая поверила в меня, в то время как все остальные клубы сомневались в моей ценности как игрока. Кроме того очень важную роль сыграли мои отношения с партнёрами и тренером», — приводит слова Фолла Pickandroll.
В первом сезоне за «Селтикс» 226-сантиметровый центровой провёл 7 матчей, набирая 3,3 очка и 2,0 подбора в среднем за игру. Большую часть времени самый высокий игрок НБА выступал в G-Лиге, где у него были средние показатели 12,9 очка, 11,1 подбора и 2,9 блок-шота.
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