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Подруга игрока «Майами» похвасталась футболкой с его изображением. Она инстаграм-модель

Подруга игрока «Майами» похвасталась футболкой с его изображением. Она инстаграм-модель
Баскетбол / НБА 0

Инстаграм-модель Катя Элиз Хенри на странице в «Инстаграме» похвасталась фотографией в футболке с изображением своего парня, атакующего защитника «Майами Хит» Тайлера Хирроу.

Фото можно посмотреть на странице Кати Элиз Хенри в «Инстаграме».

В сезоне-2019/2020 Хирроу установил новый рекорд НБА по количеству матчей с 10+ очками подряд в одном розыгрыше плей-офф для новичка. Атакующий защитник «Хит» набирал двузначное количество очков в 20 матчах подряд в плей-офф. Хирроу был выбран «Майами» под лотерейным 13-м номером на драфте НБА 2019 года. Ранее сообщалось, что «Майами» хочет сохранить в составе Хирроу, но может включить его в обменную сделку по защитнику «Хьюстон Рокетс» Джеймсу Хардену, если того потребует ситуация.

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