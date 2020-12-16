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УНИКС в Еврокубке проиграл «Ховентуду»

УНИКС в Еврокубке проиграл «Ховентуду»
Баскетбол / Еврокубок 0

В Бадалоне завершился матч десятого тура группового этапа Еврокубка, в котором местный «Ховентуд» принимал УНИКС.

Первая четверть встречи прошла практически в равной борьбе, немного удачливее в ней были хозяева — 19:18. Во второй десятиминутке картина игры не менялась, «Ховентуд» на минимум увеличил преимущество — 44:42. После большого перерыва на паркете прдолжалась напряжённая борьба. После третьей десятиминутки «Ховентуд» вёл уже со счётом 64:61, а в заключительном игровом отрезке «Ховентуд» прибавил ещё и одержал уверенную победу — 84:77.

Самым результативным в составе победителей стал Ненад Димитриевич, набравший 23 очка. У УНИКСа отличился Джон Холланд — 20 очков. Казанцы потерпели четвёртое поражении на стадии группового этапа.

Еврокубок. Группа A. 9-й тур
15 декабря 2020, вторник. 22:45 МСК
Ховентуд
Бадалона, Испания
Окончен
84 : 77
УНИКС
Казань, Россия
Ховентуд: Димитриевич - 23, Лопес-Аростеги - 17, Бассас - 12, Томич - 9, Бродзянски - 8, Морган - 5, Биргандер - 4, Рибас - 3, Вентура - 2, Парра - 1, Жагар, Паррадо
УНИКС: Холланд - 20, Канаан - 16, Морган - 12, Уайт - 11, Уолтерс - 9, Теодор - 5, Браун - 4, Антипов, Каймакоглу, Колесников, Сергеев, Узинский
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