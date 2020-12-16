УНИКС в Еврокубке проиграл «Ховентуду»

В Бадалоне завершился матч десятого тура группового этапа Еврокубка, в котором местный «Ховентуд» принимал УНИКС.

Первая четверть встречи прошла практически в равной борьбе, немного удачливее в ней были хозяева — 19:18. Во второй десятиминутке картина игры не менялась, «Ховентуд» на минимум увеличил преимущество — 44:42. После большого перерыва на паркете прдолжалась напряжённая борьба. После третьей десятиминутки «Ховентуд» вёл уже со счётом 64:61, а в заключительном игровом отрезке «Ховентуд» прибавил ещё и одержал уверенную победу — 84:77.

Самым результативным в составе победителей стал Ненад Димитриевич, набравший 23 очка. У УНИКСа отличился Джон Холланд — 20 очков. Казанцы потерпели четвёртое поражении на стадии группового этапа.